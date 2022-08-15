Самара, , 14:22 — REGNUM Общая техническая готовность двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре превышает 70%. Об этом 15 августа сообщил начальник участка подрядной организации Роман Веденин при посещении данного объекта главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Ремонт дорог Admkrai.krasnodar.ru

Строительство транспортной развязки предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автодороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь планируется установить тротуары, смонтировать освещение, осуществить благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Отмечается, что ранее Азаров поставил задачу обеспечить строительство опережающими темпами. Специалисты уже завершили возведение опор путепровода и подпорных стен, выполнили монтаж балок пролетных строений, пояснил Веденин.

Он также сообщил, что к середине августа возведение развязки вышло на финишную прямую, сейчас техническая готовность объекта превышает 70%, на объекте трудятся свыше 200 специалистов.

Глава Самарской области заявил о необходимости сохранения высокого темпа строительства.

«Проект долгожданный — нагрузка на этот перекресток всегда была колоссальная. Важность проекта сподвигает нас к тому, чтобы сделать все необходимые работы как можно скорее. Темпы строительства ускоряем. Для этого все необходимое финансирование мы предоставили, и строители не подводят. Сейчас идем с опережением минимум на полгода», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров заверил, что будут приложены все усилия, чтобы техническое рабочее движение было открыто в октябре 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительство данного объекта в Самаре идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», по контракту срок ввода этой развязки в эксплуатацию — конец 2023 года.