Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. На этой неделе лидер «УмеренныХ» Ульф Кристерссон представил законопроект о защите граждан Швеции от высоких цен на электроэнергию, предложив государству покрыть часть счетов, если цены взлетят этой зимой. 14 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также решила обозначить свою позицию по этому вопросу, передает телеканал SVT.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Ранее Андерссон сказала в интервью новостной службе TT, что правительство Швеции изучит законопроект оппозиции. Теперь, пишут журналисты, премьер-министр открыто говорит, что она готова компенсировать счета за свет, если цены опять начнут бить рекорды.

«Может ли быть новая компенсация от правительства в отношении цен на электроэнергию этой зимой?» — спросила редакция SVT.

«Несомненно. Мы уже показали, что готовы поддержать тех, кто переживает самые тяжелые времена, и тех, кто пострадал больше всего», — ответила Андерссон в своем письме.