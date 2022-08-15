Пугачевский район, , 13:50 — REGNUM Строительство элеватора мощностью до 60 тыс. тонн планируется в Пугачевском районе Саратовской области. Врио губернатора региона Роман Бусаргин подписал соответствующее соглашение с инвестором, сообщает 15 августа пресс-служба правительства Саратовской области.

Инвестиции Анна Красноперова

Проектом предусмотрено создание 40 рабочих мест. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей. В настоящее время оформляется земля под производство, а затем приступят к проектированию и строительству элеватора.

Врио губернатора Саратовской области отметил, что в этом году аграрии ожидают хорошего урожая, в связи с этим проект особо важен для региона.

«Он расширит сеть зернохранилищ, улучшит логистику, а главное поможет агробизнесу оперативно реализовывать свою продукцию», — считает Бусаргин.

Необходимо разработать подробную дорожную карту, куда внести все этапы реализации проекта, сроки и ответственных лиц, заключил врио главы региона.

ИА REGNUM напоминает, на территории Саратовской области будет запущено крупное мукомольное производство, которое позволит создать на первом этапе минимум 500 рабочих мест. Предприятие рассчитывает производить 1 млн тонн зерна в год. Строительство первой очереди мощностью 350 тыс. тонн планируют начать в 2023 году.

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