Москва, , 13:16 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 5 446 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 15 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 679 872 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 912 504.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 августа число жертв COVID-19 увеличилось на 22 человека.

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