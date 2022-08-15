Ереван, 15 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Версию, что взрыв на территории торгового центр «Сурмалу» в Ереване произошёл из-за теракта, можно исключить. Об этом 15 августа заявил журналистам глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

«Судя по видео момента взрыва, о террористическом акте не может быть и речи. В самом начале произошло возгорание, затем повалили клубы дыма, после чего последовал взрыв», — заявил министр.

По предварительной версии, огонь загорелся внутри здания, после чего пламя добралось до опасных взрывчатых материалов. Поисково-спасательные работы на места взрыва продолжаются.

По последним данным МЧС Армении, спасатели нашли тела шестерых погибших от взрыва в Ереване. Медицинская помощь потребовалась 61 человеку, из которых 13 остаются в медицинских учреждениях.