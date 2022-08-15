Обнинск, Калужская область, , 13:46 — REGNUM В Обнинске 139 работникам акционерного общества «Прогресс-Экология» не была выплачена заработная плата в размере свыше 18 млн рублей, сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области

В этой связи прокуратура города внесла руководителю предприятия представление, а также инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по факту нарушение трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования долг перед работниками предприятия был погашен в полном объеме.

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