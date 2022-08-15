Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. «Социал-демократы» теперь поддерживают введение языковых требований для выдачи постоянных видов на жительство в Швеции. Об этом 15 августа заявили партсекретарь Тубиас Баудин и министр интеграции и миграции Андерс Игеман во время пресс-конференции, передает новостное агентство ТТ.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Предложение ввести языковые требования не совсем новое, такой законопроект был представлен 22 июня этого года. Несколько других партий недавно выступили с предложениями относительно языковых требований для получения шведского гражданства.

Ранее «Социал-демократы» уклонялись от введения языковых требований для натурализации мигрантов в Швеции. Вопрос проталкивала правая оппозиции во главе с «Умеренными». Теперь «Социал-демократы» решили согласиться с требованием правых партий.