Москва, , 13:13 — REGNUM Под конец прошлой недели (12 августа) нефть предприняла неудачную попытку прорыва психологического уровня $100 за баррель, потеряв за день почти 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтепровод «Дружба» Transoil.by

«Сегодня, 15 августа, нефть марки Brent продолжает отступление, угрожая отметке $96. Сохранение господства продавцов с наступлением новой торговой недели объясняется несколькими факторами.

Во-первых, из Китая поступила далеко не радужная статистика — промпроизводство и розничные продажи заметно не дотянули до прогнозов, сигнализируя об угрозе для спроса на энергоносители.

Во-вторых, буровая активность в США продолжила расти на прошлой неделе — число активных установок увеличилось на три единицы, до 601 штуки.

В-третьих, покупатели остаются в стороне, наблюдая за переговорами США и Ирана, которые могут привести к увеличению предложения черного золота со стороны Тегерана.

В-четвертых, саудовская Saudi Aramco сообщила о готовности увеличить добычу до 12 млн баррелей в день в случае необходимости.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, а также ухудшение общего отношения к риску, котировки вряд ли смогут уверенно подняться над уровнем $100 в ближайшее время, тогда как риск возвращения фьючерсов под $95 усиливается», — считает эксперт.

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