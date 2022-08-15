Челябинск, 15 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Челябинской области с 8 по 14 августа на дорогах выявили 360 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Пьянство за рулём

305 из них попались впервые. А повторно сотрудники ГИБДД поймали 55 пьяных водителей. Им грозят судимости по уголовной статье.

Как сообщало ИА REGNUM, за 1 — 7 августа в регионе выявили 364 пьяных водителя. Из них 325 были пойманы впервые.