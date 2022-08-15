Ижевск, , 13:12 — REGNUM На должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии официально назначена Наталья Якимова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Указ о назначении подписал глава республики Александр Бречалов.

И.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова пресс-служба минздрава Удмуртии

Ранее Якимова совмещала должности замминистра и и. о. главы министерства. Трудовой путь начинался с работы акушеркой в роддоме №5. Также Якимова в разные года занимала должности старшей медсестры ГКБ №7, замглавного врача Республиканской детской клинической больницы, директора Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения. Возглавляла Республиканский медицинский колледж. Заместитель главы минздрава назначена в феврале 2022 года.

Якимова является кандидатом наук, заслуженным работником здравоохранения Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, с марта 2020 года министром здравоохранения являлся Георгий Щербак, до этого — с августа 2019 года — он возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности. После его отставки в сентябре 2021 года и. о. министра здравоохранения стал Сергей Стрижнев, который также ушел с поста в декабре 2021 года. Ведомство возглавила Елена Сычева в статусе исполняющей обязанности, до этого она являлась первым замминистра здравоохранения.