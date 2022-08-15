Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Апелляционная инстанция Арбитражного суда Санкт-Петербурга запретила сносить аквапарк «Питерлэнд-2» для дальнейшего строительства отеля на этой территории. Об этом свидетельствует судебное решение, которое опубликовано в онлайн-картотеке суда.

Объект по адресу улица Кораблестроителей, дом 14. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Запрет Госстройнадзора на осуществление работы по сносу аквапарка на Васильевском острове остался в силе по решению суда. «Питерлэнд-2» находится по адресу: улица Кораблестроителей, дом 14. Аквапарк перестал работать еще с 2016 года.

Отметим, что на месте объекта планировали возвести гостиницу с паркингом. Проект вело ООО «ИЦ «СтройэкспертПлюс». Инженерные изыскания проводил «Инженерный центр «Изыскатель». Заказчик получил результаты изысканий, но Госстройнадзор не принял документы, так как все необходимые подписи не были получены. Ведомство запретило сносить аквапарк в январе 2021 года.