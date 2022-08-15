Красногорск, 15 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на два человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 15 августа официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 15 228 человек.