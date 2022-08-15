Красноярск, , 13:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 461 случай COVID-19, в том числе 198 в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в краевом управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Красноярском крае за весь период пандемии выявлено 372 372 носителя коронавируса, выздоровели 357 793 человека, скончались 10 926 ковид-пациентов.

За сутки госпитализация потребовалась 59 заболевшим (14 августа — 27), скончался один ковид-пациент, выздоровели — 135.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в регионе выявили 433 носителя коронавируса, выздоровели 118 человек, скончался один заболевший.

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