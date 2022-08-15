Ярославль, 15 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области полиция обнаружила и изъяла 300 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

https://34.мвд. рф/ Дикорастущая конопля

Кусты, а также коноплю в измельчённом виде обнаружили в частном доме.

«Специалистами установлено, что изъятое вещество является наркосодержащим растением конопля общим весом 266 грамм в высушенном виде. Также сотрудники полиции в пристройке частного дома изъяли более 300 кустов конопли», — пояснили в ярославской полиции.

Подозреваемый — 34-летний житель Москвы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, дал признательные показания. При этом он отметил, что выращивал коноплю для себя. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.