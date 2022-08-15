Ереван, , 13:16 — REGNUM Версия теракта в торговом центре «Сурмалу» в Ереване крайне маловероятна, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян 15 августа журналистам.

Кафе в центре Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

По его словам, версию теракта опровергает то, что сначала внутри здания разгорелось пламя, пошёл сильный дым, и только потом случился взрыв. Это видно на записях.

«Так что, на 99 процентов опровергаем», — сказал Памбухчян.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в результате двух взрывов на складе пиротехники в ТЦ «Сурмалу» начался пожар, здание обрушилось. Погибшими найдены шесть человек, ещё 15 пропали без вести.

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