Симферополь, 15 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Проблема воды в Крыму полностью решена как благодаря Северо-Крымскому каналу, запущенному весной 2022 года, так и обильным осадкам. Об этом в интервью «Россия 24» заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

«Вода сегодня есть, будет поступать до миллиарда кубометров, резервы воды позволят в любой ситуации выстоять региону», — подчеркнул Аксёнов.

Он уточнил, что полностью водой обеспечены аграрии региона — в этом году для сельского хозяйства использование воды бесплатное. По словам главы Крыма, в реке Салгир появились нутрии и выдры — их заметили при осмотре подтопленных территорий после летних наводнений.

«Воды — более чем, угрозы Крыму нет», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет Крым испытывал затруднения с пресной водой после того, как в 2014 году Украина перекрыла поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Дамба, перекрывавшая канал, была разрушена в феврале 2022 года — в первые дни специальной военной операции.