Москва, , 13:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Армении Николу Пашиняну в связи с пожаром в одном из торговых центров Еревана. Текст документа опубликован 15 августа на сайте российского президента.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, в результате пожара в ереванском ТЦ погибли люди.

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с пожаром в коптской церкви.