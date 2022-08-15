Москва, 15 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Армении Николу Пашиняну в связи с пожаром в одном из торговых центров Еревана. Текст документа опубликован 15 августа на сайте российского президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, в результате пожара в ереванском ТЦ погибли люди.

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с пожаром в коптской церкви.