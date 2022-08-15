Тбилиси, 15 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Грузию в течение второго квартала 2022 года въехали 1,05 млн иностранных граждан, что на 198,7% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Национальной службы статистики («Грузстат»).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«За отчётный период иностранные гости совершили 749,3 тыс. визитов туристского типа, что на 145,0% больше показателя аналогичного периода предыдущего года», — отметили, в «Грузстате».

Сообщается, что больше всего иностранных гостей в Грузию прибыло из России — 147,7 тыс. человек. Это составило 19,3% от общего потока иностранцев. На втором месте в этом списке находится Турция, на третьем — Армения.

По данным ведомства, чаще всего иностранцы посещали Тбилиси и Аджарию.

Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса. Они это объясняют многократным ростом потока прибывающих в республику жителей РФ в сравнении с 2021 годом.