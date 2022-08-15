Москва, , 13:05 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 22 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 15 августа официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 21.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 44 720 человек.

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