Петропавловск-Камчатский, , 13:02 — REGNUM В 109 километрах от Петропавловска-Камчатского фиксировали поземные толчки. Силу землетрясения в столице региона оценивают в три балла, сообщил камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

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Толчки зарегистрированы у восточного побережья полуострова, в Авачинском заливе, около 19.00 по местному времени (9.00 мск). Магнитуда землетрясения составляла 4,9.

Как сообщало ИА REGNUM​, в мае сейсмологи зафиксировали в Камчатском крае подземные толчки магнитудой 3,6.