Белгород, , 13:06 — REGNUM Экспозиции, адаптированные для посетителей с ограничениями по здоровью, запустили в Белгородском художественном музее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе мэрии.

Сурдоэкскурсия Пресс-служба администрации Белгорода

Инклюзивные программы рассчитаны на гостей, имеющих проблемы со слухом. В музее закупили планшеты для просмотра постоянной экспозиции, установили рядом с картинами и скульптурами QR-коды. Экскурсоводов и волонтёров культуры специалисты Российского комитета Международного музея России обучат основам жестового языка. Кроме того, для слабослышащих посетителей организуют выставку изобразительного искусства глухих художников «Жест. Жизнь. Живопись».

Проект реализуется совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.