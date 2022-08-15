Мадрид, , 13:02 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Испании Надия Кальвиньо призвала оппозиционную «Народную партию» (Partido Popular) «действовать с ответственностью и здравым смыслом, которые необходимы в данный момент, и поддержать действия правительства» в области энергосбережения. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministerio de la Presidencia

Она также прокомментировала критику главы «Народной партии» Альберто Нуньеса Фейхоо в адрес указа об энергосбережении: по её словам, «сейчас для всех нас настало время встать плечом к плечу, быть едиными и проявить солидарность» в вопросах энергетики.

Ранее «Народная партия» предложила собственные меры по экономии электроэнергии в Испании.