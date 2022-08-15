Москва, 15 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Популярная телеведущая Ксения Собчак сообщила об отъезде из России. Пост об этом она опубликовала в своём телеграм-канале 15 августа.

Kremlin.ru Ксения Собчак

«Следующая точка этого лета: родная Юрмала. 7 лет, до 2014 вела тут «Новую Волну», золотое было время», — написала телеведущая. Поклонники Собчак, в свою очередь, не оценили пост знаменитости, обвинив её в непатриотизме.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак станет ведущей церемонии подведения итогов «Народной премии НГС» в Новосибирске. Соведущим Собчак на мероприятии 25 августа 2022 года станет Андрей Малахов.