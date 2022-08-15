Ярославль, 15 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В июле в Ярославской области почти на 6% снизилась стоимость минимального набора продуктов. На конец месяца она составила 5469,2 рубля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ярославльстата.

Pixabay.com Продукты

За минувший месяц в регионе наблюдается сезонное снижение цен на овощи (на 12%), яйца (на 2,3%) и молочную продукцию (на 1,6%). Среди подешевевших товаров — сахар (на 5,7%), макароны, крупы и масло (на 1-2%).

Изменилась стоимость и непродовольственных товаров: компьютеров, стройматериалов и велосипедов. В среднем снижение цен составило 5%. Незначительно подешевела одежда, мебель и галантерея.