Махачкала, , 13:01 — REGNUM В ежегодном военно-техническом форуме «Армия-2022» примет участие Каспийская флотилия. Её моряки организуют экскурсии на боевые корабли, познакомят с вооружением и бытом военнослужащих флотилии, сообщили 15 августа в пресс-службе Минобороны.

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Мероприятия пройдут в городе Махачкале с 19 по 21 августа, их началом станет торжественное возложение венков у мемориала воинам Великой Отечественной войны. На площадке форума «Армия-2022» будет представлена для всех желающих выставка военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеров БТР-82А, противотанковых средств, стрелкового вооружения, водолазного снаряжения и специального современного оружия.

Гости смогут попасть на экскурсию на ракетный корабль «Дагестан» и малый артиллерийский корабль «Волгодонск», где познакомятся с несением моряками службы и их бытом.

Всего в Дагестане будут развернуты свыше десяти различных площадок, на которых пройдут в том числе антифашистский конгресс, а также выставка трофейной техники. Как сообщили в ЮВО (Южном военном округе), в рамках форума «Армия-2022» будут организованы конгрессно-выставочные мероприятия в девяти субъектах СКФО и Юга России, а также на территориях российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.