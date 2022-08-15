Нижний Тагил, Свердловская область, 15 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин требует установить причины и условия, которые в результате привели к смертельному ДТП в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ход расследования уголовного дела будет поставлен в центральном аппарате СК на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью .15 августа подростки угнали автомобиль «Hyundai Accent» и врезались на нём в машину скорой помощи «ГАЗ Луидор». Погибли пять человек.

За рулём находился 16-летний подросток. Он также погиб. Возбуждено и расследуется уголовное дело.