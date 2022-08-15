Иркутск, 15 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 15 августа известило о вынесении по коррупционной статье приговора бывшему заместителю руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Цитата из видео СКР Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлёв попытался проглотить улику

Следствием и судом установлено, что в январе и феврале 2020 года заместитель руководителя федерального органа государственного надзора лично передал своему непосредственному начальнику — руководителю Управления Россельхознадзора денежные средства в виде взятки в размере 400 тысяч рублей за оказание последним общего покровительства и попустительства по службе, выразившихся в отсутствии контроля за служебной деятельностью должностного лица и подчиненных ему сотрудников Управления Россельхознадзора, что позволило злоумышленнику и иным лицам систематически получать взятки от субъектов внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортом древесины, за обеспечение беспрепятственной выдачи им фитосанитарных и карантинных сертификатов.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 4 млн рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителей власти на срок 5 лет.

Напомним, что руководителя Управления Россельхознадзора за получение взятки ранее суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафу 1 млн 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, видеокадры с задержанием за получение взятки заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлёва СУ СК РФ по Иркутской области опубликовало в марте 2020 года.

В какой-то момент в ходе обыска, проведённого в служебном кабинете обвиняемого, Журавлёв изловчился и пытался проглотить одну из улик, пальцем утрамбовывая бумагу во рту, но подавился. На кадрах видно, как оперативник похлопал его по спине.

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