Красногорск, , 12:59 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 15 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1597 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 802 случая меньше аналогичного показателя 14 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2399 человек, а днём ранее — у 2467 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 273 новых случая заражения коронавирусом.

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