Красногорск, 15 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 15 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1597 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 802 случая меньше аналогичного показателя 14 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2399 человек, а днём ранее — у 2467 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 273 новых случая заражения коронавирусом.