Москва, 15 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Поведение болельщиков во время матча чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом 15 августа сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики ФК «Зенит»

«По матчам «Зенит» — ЦСКА (2:1) и «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) будет рассмотрено скандирование болельщиками всех команд ненормативной лексики», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Кроме того, будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главных тренеров Славиши Йокановича и Александра Сторожука в матче «Динамо» — «Краснодар» (0:0).

В матче «Факел» — «Урал» (0:0) комитет рассмотрит неподобающее поведение команды гостей, которые получили восемь жёлтых карточек.