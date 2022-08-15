Абакан, , 12:58 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку министра труда и социальной защиты региона Владимира Чебодаева. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в республиканском правительстве.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации пресс-службы властей региона, причиной отставки стала «неудовлетворительная работа министра, влекущая недоработки в деятельности министерства и недостижение по одному из показателей региональной программы». Кроме того, был зафиксирован факт «несоблюдения требований к служебному поведению гражданского служащего и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», прописанных в служебном контракте.

С 16 августа временно исполнять обязанности министра труда и соцзащиты Хакасии будет первый замминистра Андрей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Чебодаев руководил министерством с июля 2021 года. Он сменил на этом посту ушедшую в отставку по собственному желанию Ирину Ахметову.

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