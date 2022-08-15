Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Гостем радиостанции SR для традиционного предвыборного интервью 15 августа стал лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, которого спросили, почему его партия является единственной политической силой в риксдаге, которая не взяла на себя климатические обязательства, чтобы к 2045 году прекратить все выбросы в атмосферу на территории Швеции.

Шведские демократы. Логотип

«Сейчас мы видим последствия взятия на себя таких климатических обязательств. Высокие цены на электроэнергию и экстремальные цены на топливо, которые только стимулируют инфляцию, вероятно, являются тем самым объяснением. Получилось именно так, как мы сказали, когда эти обязательства принимались», — ответил Окессон.

Шведские демократы, с другой стороны, поддерживают Парижское соглашение, но считают, большая часть ответственности должна лежать на крупных странах.

«Роль Швеции заключается в первую очередь в технологическом развитии и в содействии климатическому переходу, в том, чтобы делать то, что у нас уже хорошо получается, а не мучить себя, усложняя и удорожая жизнь в Швеции», — объяснил Окессон.