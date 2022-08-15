Москва, 15 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Москве осенью 2022 года первый рейтинг застройщиков, основанный на степени риска для потенциального дольщика. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, сообщается на сайте Стройкомплекса.

77metrov.ru Дольщики

Все строительные компании, привлекающие граждан, поделят на «зеленую», «желтую» и «красную» категории. В категорию высокого риска («красную») попадут застройщики, которые отстают от графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев, не соблюдают порядок использования денег дольщиков и т.д.

В отношении компаний, деятельность которых отнесут к высокой категории риска, будут применяться профилактические и контрольные мероприятия. Оценка компаний будет происходить без участия застройщика. Рейтинг будет регулярно обновляться:

По словам Пятовой, в Москве отнести к «красной» зоне рейтинга можно отнести только 5% компаний, к «желтой», где не все так критично — 7%. Подавляющее большинство застройщиков входят в «зеленую» категорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2011 года восстановлены в правах и получили долгожданные квартиры более 20 тыс. обманутых дольщиков.

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