Томск, , 12:56 — REGNUM В аптеках Томской области нет ажиотажного спроса на жизненно необходимые лекарственные препараты и жалоб на ценообразование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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По словам замгубернатора по социальной политике Алёны Левко, в области значительно сократилось число звонков с жалобами на нехватку лекарств. При этом на ряд лекарственных препаратов дефицит сохраняется.

«В этом случае врачи назначают пациентам аналоги. Предлагаю подключить к этой работе клинического фармаколога, чтобы назначения были обоснованы и продуманы применительно к каждому случаю отдельно», — отметила чиновник.