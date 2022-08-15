Москва, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с пожаром в коптской церкви. Документ опубликован 15 августа на сайте российского президента.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Происшествие случилось в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гиз, в результате пожара и сильного задымления 41 человек погиб, ещё 20 получили ранения.

«Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в тексте телеграммы.

По данным МВД Египта, возгорание случилось из-за неисправной электропроводки.