Москва, 15 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск уничтожен в Николаевской области, а также пять складов с топливом и боеприпасами в Харьковской области и ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 августа журналистам.

Министерство обороны России Уничтожение складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ

Он уточнил, что в ходе спецоперации уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ у посёлка Зайчевское Николаевской области. Три склада боеприпасов уничтожены в ДНР, у городов Краматорск и Константиновка.

«Два склада топлива для военной техники [уничтожены] в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области», — добавил Конашенков.

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