Москва, , 12:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в пожаре в ереванском ТЦ. Соответствующая телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Tert.am

«Уважаемый Никол Воваевич, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы.

Согласно официальным данным, в результате взрыва в ТЦ Еревана погибли шесть человек, ещё 61 человек получил ранение.