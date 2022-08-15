Курган, , 12:54 — REGNUM В Курганской области за сутки на 15 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлению выписали одного человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлены на 15 августа 30 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 15 августа выявлено 106 073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 104 388 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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