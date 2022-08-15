Курган, 15 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 15 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлению выписали одного человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлены на 15 августа 30 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 15 августа выявлено 106 073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 104 388 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).