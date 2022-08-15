Сеул, 15 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении шести недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 8 вон (~$0,0061), до 1797,86 вон (~$1,3) за литр.

Известно, что стоимость бензина упала ниже 1800 вон (~$1,37) за литр спустя пять месяцев. Отмечается, что цены на топливо продолжают падать благодаря усилиям правительству по снижению налога на топливо.

Стоимость дизельного топлива упала на 7,25 вон (~$0,0055), до 1895,71 вон (~$1,44) за литр. Стоимость дизеля в стране также упала ниже 1900 вон (~$1,45) впервые за последние пять месяцев.