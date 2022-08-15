Москва, , 12:54 — REGNUM Государства, которые предпочитают кормиться с рук «цивилизованных стран» в надежде примкнуть к ним, ожидает горькое разочарование, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарубежные инвесторы заморозили по просьбе киевского режима выплаты Украины по международным облигациям почти на $20 млрд. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла свою финансовую самостоятельность и не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи Вашингтона и Брюсселя.

«Иначе и быть не могло. По-моему, всем давно уже было очевидно, что в этом и заключается главная цель запада — посредством «помощи» лишить Украину даже мизерного шанса на независимость и полностью подчинить ее себе. Что планировалось потом — догадаться нетрудно. Соседняя страна стала бы стратегическим плацдармом для действий против России», — отметил Хамитов в своём телеграм-канале.

По его словам, специальная военная операция помешала захватническим планам, однако украинский режим все же поставил свою страну в полное финансовое рабство. Хамитов считает, что поскольку западная «помощь» Украине еще не прекращена, можно сделать вывод, что иностранные лидеры все еще надеются вернуть себе былое влияние над Россией.

«Но времена меняются безвозвратно. И, как недавно отметил наш президент, Владимир Владимирович Путин, наступает новая эпоха — эпоха независимых государств, в которой будет цениться именно суверенитет страны, а не ее принадлежность к тому или иному «мировому сообществу». Поэтому Россия, открыто объявившая о своей независимости, имеет все шансы в недалеком будущем стать одним из мировых лидеров. А тех, кто по-прежнему предпочитает кормиться с рук «цивилизованных стран» в надежде примкнуть к «сильным», ожидает горькое разочарование», — заключил депутат.

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