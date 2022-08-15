Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Объём денежных переводов, поступивших в Грузию из России в июле 2022 года составил $100,6 млн, что на 150,75% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Нацбанка Грузии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным финансового регулятора, объём денег, поступивших из России составил 32,87% от всех средств, присланных из-за рубежа.

Вторая страна по объёму денежных переводов в Грузию — Италия, из которой прислали $36,96 млн (11,75% от общего объёма). Третью строчку в этом списке заняли США — $28,56 (9,33%) млн.

Напомним, денежные переводы из-за границы являются важной составляющей экономики Грузии. Весной и летом объёмы средств, переведённых из России стремительно, выросли. В мае в Грузию прислали из РФ $313,9 млн, что на 888,78% больше, чем за тот же месяц 2021 года, в июне — $231,4 млн или на 492,2% больше, чем годом ранее.

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