В Швеции оппозиция предложила криминализовать членство в ОПГ
Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В качестве меры против деятельности организованных преступных группировок в Швеции «Умеренные» хотят ввести новое преступление в уголовный кодекс. Партия намерена добиваться того, чтобы любой, кто является членом ОПГ или связан с ней, должен быть наказан по закону. Об этом заявили партсекретарь Гуннар Стрёммер и официальный представитель «Умеренных» по правовой политике Йохан Форссел во время пресс-конференции 15 августа, передает телеканал SVT.
«Убийство, жестокое обращение, угрозы или оскорбление других уже преследуются по закону сегодня. Но общественное развитие показывает, что сегодняшние правила нужно дополнять», — говорится в их совместном пресс-релизе.
Журналисты напоминают, что «Умеренные» ранее уже пытались принять такой законопроект в 2020 году. На этот раз они надеются, что смогут реализовать инициативу в случае победы на сентябрьских выборах.
«Наша цель — подготовить это к 2023 году», — заявил Форссел.