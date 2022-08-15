Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В качестве меры против деятельности организованных преступных группировок в Швеции «Умеренные» хотят ввести новое преступление в уголовный кодекс. Партия намерена добиваться того, чтобы любой, кто является членом ОПГ или связан с ней, должен быть наказан по закону. Об этом заявили партсекретарь Гуннар Стрёммер и официальный представитель «Умеренных» по правовой политике Йохан Форссел во время пресс-конференции 15 августа, передает телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Убийство, жестокое обращение, угрозы или оскорбление других уже преследуются по закону сегодня. Но общественное развитие показывает, что сегодняшние правила нужно дополнять», — говорится в их совместном пресс-релизе.

Журналисты напоминают, что «Умеренные» ранее уже пытались принять такой законопроект в 2020 году. На этот раз они надеются, что смогут реализовать инициативу в случае победы на сентябрьских выборах.

«Наша цель — подготовить это к 2023 году», — заявил Форссел.