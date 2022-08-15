Москва, 15 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 15 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 5 734 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 1 286 случаев меньше аналогичного показателя 14 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 7 020 человек, а днём ранее — у 7 147 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 273 новых случаев заражения коронавирусом.