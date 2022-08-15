Пермь, , 12:51 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число жертв коронавирусной инфекции. За сутки скончался один человек, сообщает 15 августа оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе отмечено снижение суточного показателя госпитализаций ковид-пациентов и выявленных заражений. Так, 14 августа в больницы поступили десять пациентов, что на восемь меньше, чем днём ранее. В Перми за последние сутки зарегистрировано 194 случая или 51,6% от числа заболевших. В Пермском крае выявлено 376 новых заражений коронавирусом, днём ранее — 402.

С начала пандемии в Прикамье зафиксирован 378 001 носитель коронавируса. По причине COVID-19 скончались 8855 человек.