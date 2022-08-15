Москва, 15 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным ударом по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожили за сутки более 260 боевиков. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, на Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.