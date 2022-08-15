Салехард, 15 августа 2022, 12:49 — REGNUM На Ямале за сутки на 15 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 31. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 13 августа 68 заражённых коронавирусом ямальца, на шесть человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 15 августа выявлено 138 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 663 человека, скончались 1044 пациента.
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