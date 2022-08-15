Салехард, , 12:49 — REGNUM На Ямале за сутки на 15 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 31. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 13 августа 68 заражённых коронавирусом ямальца, на шесть человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 15 августа выявлено 138 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 663 человека, скончались 1044 пациента.

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