Салехард, 15 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 15 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 31. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 15 августа 68 заражённых коронавирусом ямальца, на шесть человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 15 августа выявлено 138 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 663 человека, скончались 1043 пациента.