Канберра, 15 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Министр государственных служб Австралии Билл Шортен 15 августа побывал в студии радиостанции ABC, где его спросили, что он думает о самой важной политической новости страны, а именно о том, что бывший премьер-министр Скотт Моррисон взял на себя в тайне от всех дополнительные министерские полномочия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Шортен сказал, что его беспокоит такое поведения, и сравнил Моррисона с бывшим президентом США Дональдом Трампом, добавив, что он «шокирован» тем, что премьер-министр Австралии получил огромную власть таким образом.

«Мы обнаружили, что у нас был премьер-министр, который действовал больше по методичке Дональда Трампа, чем по методичке демократии вестминстерского образца. Мысль о том, что премьер-министр набирает себе полномочия, не сообщая об этом гражданам, шокирует. Дело в том, что он даже не доверял своему собственному кабинету. Когда премьер-министр и кабинет не знают, чем они занимаются, это фундаментальный сбой в нашей системе правления», — сказал министр.